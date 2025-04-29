Глава держави зазначив, що росіяни використовують як прикриття військові навчання.

Росія "готує щось" у Білорусі цього літа. Як привід росіяни використовують військові навчання.

Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на саміті Триморʼя. За його словами, "саме так зазвичай починаються нові атаки" росіян.

"Але куди цього разу? Я не знаю. Україна? Литва? Польща? Не дай боже! Але ми всі маємо бути готовими. Усі наші інституції відкриті до співпраці", – наголосив глава держави.

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Білорусь і Росія: ви могли це пропустити

Росія збирається побудувати в Білорусі завод і лабораторію із виробництва безпілотників. Ці наміри підтвердив російський диктатор Володимир Путін. Також країни хочуть співпрацювати в галузі авіабудування.

Кілька тижнів тому головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтервʼю LB.ua розповів, що росіяни запланували навчання в Білорусі на осінь. За його словами, видимість військових навчань – це спосіб перебазувати війська, сконцентрувати на якомусь напрямку і створити угруповання військ. Він нагадав, що так відбувалося і в 2022 році.

"Ви ж пам'ятаєте, що спочатку було створене угруповання, воно проводило навчання, і ми всі сподівалися, що вони закінчаться, російські війська повернуться на свою територію. Але коли було прийнято рішення про те, що ці навчання продовжуються, для мене стало очевидно, що все", – додав він тоді.

Сирський не чекає на повторення тих подій восені, проте й зауважив, що треба цей фактор враховувати.

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