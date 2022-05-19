Водночас противник посилив вогневий вплив та намагається стримати наступ українських військ.

На Харківському напрямку з 5 травня від російських окупантів звільнено вже 23 населених пункти.

Про це під час брифінгу сказав бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

"На Харківському напрямку діями наших військ, починаючи з 5 травня поточного року, вже звільнено 23 населених пункти. Противник посилив вогневий вплив, намагається стримати наступ наших військ і вихід до державного кордону України", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли Харків, снаряд влучив в котельню Інституту проблем ендокринної патології.

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