Ставлення росіян до війни в Україні змінюється, поділився секретар РНБО.

У Росії падає рівень підтримки війни проти України.

Про це написав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у Twitter.

"Зростає негативне ставлення – тенденція, яка набуває динаміки. Турбулентність процесів надалі буде дестабілізувати ситуацію й розхитувати всю конструкції псевдофедерального утворення РФ. Недоімперія має бути зруйнована!" – зазначив Данілов.

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Нагадаємо, російські окупаційні війська вдерлися на українську територію рано вранці 24 лютого. Вороги обстрілювали військові та цивільні об'єкти.

На початку вересня заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін поділився, що через окупантів у нашій країні вже загинули понад 7 тисяч цивільних.

8 квітня Всеросійський центр вивчення громадської думки повідомив, що серед росіян 74% опитаних підтримували війну в Україні. У липні росЗМІ опублікували результати закритого опитування, згідно з якими бойові дії РФ проти України підтримували лише 57% опитаних.

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