Президент вимагає систематичного впровадження на практиці технічних рішень, яких потребує фронт.

Питання забезпечення Сил оборони України зброєю проти ворожих дронів було обговорено на окремій нараді, яку провів президент Володимир Зеленський. Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Провів нараду з урядом, військовими та ОПК, щоб дати нашим воїнам нову, сучасну зброю проти ворожих розвідувальних дронів. "Орлан" або ZALA над лінією фронту – це очі для російської артилерії та ударних БПЛА. В Україні є рішення, як їх осліпити. Треба впроваджувати системний підхід, від ідентифікації до ефективного застосування РЕБ і засобів враження", - зазначив Зеленський.

Як повідомляється, глава держави дав доручення створити комплексну систему, яка поєднала б армію та промисловість. "Щоб виробники точно знали потреби фронту, а армія – виробничі можливості по всіх регіонах", - пояснив президент.

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За його словами, фронт потребує швидкої реакції на виклики та загрози. "Ми повинні робити все, щоб захистити найголовніше, що в нас є на полі бою, – життя наших воїнів", - зауважив Зеленський.

Війна дронів в Україні

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Президент Зеленський доручив створити у ЗСУ окремий рід сил для безпілотників. Указ "Про нарощування спроможностей сил оборони" було опубліковано на сайті президента.

При цьому, у своєму вечірньому відеозверненні глава держави прокоментував підписання цього документу. За словами Зеленського, це не питання майбутнього – це те, що повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом. Він підкреслив, що дрони – безпілотні системи – довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі.

Він наголосив, що Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам.

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