Питання забезпечення Сил оборони України зброєю проти ворожих дронів було обговорено на окремій нараді, яку провів президент Володимир Зеленський. Про це глава держави повідомив у Telegram.
"Провів нараду з урядом, військовими та ОПК, щоб дати нашим воїнам нову, сучасну зброю проти ворожих розвідувальних дронів. "Орлан" або ZALA над лінією фронту – це очі для російської артилерії та ударних БПЛА. В Україні є рішення, як їх осліпити. Треба впроваджувати системний підхід, від ідентифікації до ефективного застосування РЕБ і засобів враження", - зазначив Зеленський.
Як повідомляється, глава держави дав доручення створити комплексну систему, яка поєднала б армію та промисловість. "Щоб виробники точно знали потреби фронту, а армія – виробничі можливості по всіх регіонах", - пояснив президент.
За його словами, фронт потребує швидкої реакції на виклики та загрози. "Ми повинні робити все, щоб захистити найголовніше, що в нас є на полі бою, – життя наших воїнів", - зауважив Зеленський.
Війна дронів в Україні
Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Президент Зеленський доручив створити у ЗСУ окремий рід сил для безпілотників. Указ "Про нарощування спроможностей сил оборони" було опубліковано на сайті президента.
При цьому, у своєму вечірньому відеозверненні глава держави прокоментував підписання цього документу. За словами Зеленського, це не питання майбутнього – це те, що повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом. Він підкреслив, що дрони – безпілотні системи – довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі.
Він наголосив, що Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам.