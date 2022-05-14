Ніч в Одесі та Одеській області пройшла спокійно.

Ворог намагається встановити системи ППО на острові Зміїний.

Про це у своєму Telegram повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Там ворог намагається встановити системи протиповітряної оборони, але відповідні рішення нашого військового керівництва стануть для ворога фатальними", - зазначив він.

Братчук також повідомив, що ніч в Одесі та Одеській області пройшла спокійно, без обстрілів. Він наголосив, що наші сили ППО продовжують виконувати бойові завдання.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький повідомив, що є дані, що Росія розмістила на острові Зміїному комплекси протиповітряної оборони "Панцир" та "Тор-М2". Він зазначив, що не виключено, що у майбутньому на острові розмістять ракетні комплекси, які дозволятимуть обстрілювати території України.

У розвідці наголошують, що острів Зміїний - це стратегічний об’єкт, який буде використовуватись РФ для контролю всієї Північно-Західної частини Чорномор'я.

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