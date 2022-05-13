Боротьба за острів триватиме доти, доки його не деокупують повністю.

Україна боротиметься за острів Зміїний стільки, скільки буде потрібно.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив начальник ГУР МО України Кирило Буданов.

За його словами, острів має стратегічне значення як для України, так і для російських окупантів, оскільки дозволяє контролювати надводну та певною мірою повітряну обстановку на півдні України. Крім того, Зміїний стратегічно важливий з точки зору можливості висадки Росією тактичного морського десанту.

Буданов наголосив, що це чи не єдиний регіон, через який російські окупанти можуть спробувати висадити десант на територію окупованого Придністровського регіону Молдови.

"Той, хто контролює острів, може будь-якої миті заблокувати рух цивільних суден в усіх напрямках на південь України… Острів Зміїний – це територія України, і ми її будемо докуповувати й боротися за неї стільки, скільки нам буде потрібно. Це стратегічно важлива точка, щоб відкрити торгові морські шляхи, завозити нам зброю та виключити будь-які можливі воєнні дії Росії на території "ПМР", з якої вони можуть атакувати західну частину України", – зазначив Буданов.

Раніше в Міноборони заявили, то російські загарбники намагаються нарощувати військову присутність на острові Зміїний, щоб блокувати морські комунікації України.

У квітні в Чорному морі українськими ракетами "Нептун" був знищений крейсер "Москва" - флагман російського Чорноморського флоту, який наприкінці лютого прикордонники зі зміїного острова послали на "х*й".

У Генштабі Збройних сил України повідомили, що станом на 12 травня було ліквідовано 13 ворожих кораблів/катерів.

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