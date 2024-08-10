Росія перекинула у Курськ бригаду морпіхів з Криму, - 'Кримський вітер'

Морпіхи вирушили в Курську область колоною з тактичним знаком "Z у квадраті".

Росія перекинула із Севастополя в Курську область підрозділи 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту.

Як повідомляє моніторинговий проєкт "Кримський вітер", 6 серпня на трасі "Таврида" у напрямку Керчі помітили колону військових "Камазів" з тактичним знаком "Z у квадраті". Вони виїхали з місця дислокації 810-ї бригади морської піхоти ЧФ Росії у бухті Козачій.

Тактичний знак "Z у квадраті" схожий зі знаком "Z у ромбі", який був на автомобілях російської колони, знищеної під Рильськом Курської області. Морпіхи 810 бригади беруть участь у боях в Суджі.

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9 серпня в мережі з'явилося відео українських воїнів із російського міста Суджа Курської області.

На записі - бійці 99-го механізованого батальйону 61-ї окремої степової бригади ЗСУ біля будівлі філії російського "Газпрому".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що українські війська зайшли вглиб території РФ у Курській області на 30-35 кілометрів.

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