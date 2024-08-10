Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що українські війська зайшли вглиб території РФ у Курській області на кілька десятків кілометрів.
Відповідну заяву він зробив у суботу, 10 серпня, на нараді у Шкловському районі Могильовської області, передає державне агентство БЕЛТА.
"Два дні тому (почалася - УНІАН) атака на Курському напрямку, де вони (ЗСУ - УНІАН) просунулися на кілька десятків кілометрів - 30-35 вже сьогодні. Окопуються там", - зазначив диктатор.Відео дня
Також Лукашенко заявив, що за цих обставин Росії складно буде вести з Україною "мирні перемовини".
Операція в Курській області - останні новини
9 серпня в мережі з'явилося відео українських воїнів із російського міста Суджа Курської області.
На записі - бійці 99-го механізованого батальйону 61-ї окремої степової бригади ЗСУ біля будівлі філії російського "Газпрому".