Диктатор заявив, що українські підрозділи окопуються на зайнятих рубежах.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що українські війська зайшли вглиб території РФ у Курській області на кілька десятків кілометрів.

Відповідну заяву він зробив у суботу, 10 серпня, на нараді у Шкловському районі Могильовської області, передає державне агентство БЕЛТА.

"Два дні тому (почалася - УНІАН) атака на Курському напрямку, де вони (ЗСУ - УНІАН) просунулися на кілька десятків кілометрів - 30-35 вже сьогодні. Окопуються там", - зазначив диктатор. Відео дня

Також Лукашенко заявив, що за цих обставин Росії складно буде вести з Україною "мирні перемовини".

Операція в Курській області - останні новини

9 серпня в мережі з'явилося відео українських воїнів із російського міста Суджа Курської області.

На записі - бійці 99-го механізованого батальйону 61-ї окремої степової бригади ЗСУ біля будівлі філії російського "Газпрому".

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