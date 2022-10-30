Причиною посилення оборони називають ураження тральщика "Іван Голубець" на зовнішньому рейді порту Севастополь.

Росія посилює заходи протиповітряної та протипідводно-диверсійної оборони у Криму.

Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

"Ворог посилює заходи протиповітряної оборони та протипідводно-диверсійної оборони у зв'язку з ураженням тральщика "Іван Голубець" на зовнішньому рейді порту Севастополь", - йдеться у повідомленні.

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За даними українських ВМС, у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 3 ворожих носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 24 ракети.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 3 кораблів та катерів.

У Середземному морі зараз перебувають 13 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр".

Також у повідомленні зазначається, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Вибухи в Криму

29 жовтня в соціальних мережах були оприлюднені відео, на яких видно вибух у Севастополі, ймовірно, після роботи російської системи протиповітряної оборони.

В Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомили, що в окупованому Севастополі внаслідок вибуху може бути пошкоджено кілька кораблів російських загарбників.

В Оперативному командуванні "Південь" припустили, що причиною вибухів у Севастополі міг бути невдалий запуск ракет протиповітряної оборони.

29 жовтня у Росії заявили, що припиняють участь у реалізації угод "зернової ініціативи" нібито через якийсь "терористичний акт" проти кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму.

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