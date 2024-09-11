Росія отримала нові поставки балістичних ракет малої дальності Hwasong-11.

Північна Корея продовжує постачати сучасні балістичні ракети малої дальності до Росії всупереч санкціям, спрямованим на те, щоб Пхеньян не міг розробити таку зброю, а Москва — імпортувати її. Про це повідомляє The New York Times.

Видання нагадує, що залишки чотирьох ракет Hwasong-11 були знайдені в Києві 3 вересня дослідниками з Conflict Armament Research, незалежної групи, що базується в Британії, яка ідентифікує та відстежує зброю та боєприпаси, які використовувалися у війнах по всьому світу.

"Ракета Hwasong-11, використана під час атаки на Київ 18 серпня, мала позначки, які вказували на те, що вона була виготовлена ​​цього року. На внутрішніх частинах трьох інших, які використовувалися під час нападів у липні та серпні, не було маркування, яке б вказувало, коли вони були виготовлені", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Як відомо, на початку січня Білий дім звинуватив Північну Корею в наданні Росії балістичних ракет, але про подальші поставки раніше не повідомлялося. При цьому ракета Hwasong-11 має дальність близько 700 кілометрів і може бути оснащена ядерними або звичайними боєголовками. Вона візуально схожа на російську балістичну ракету малої дальності "Іскандер" і, можливо, була створена за іноземної допомоги.

"Визначення року виробництва, яке ми змогли зробити в полі, дивлячись на ці залишки, показує дуже вузьке вікно між виробництвом, передачею та використанням. І я думаю, що це досить важливо, оскільки ми говоримо про Північну Корею, країну, яка перебуває під санкціями майже два десятиліття", — сказав Демієн Сплітерс, який очолює операції Conflict Armament Research в Україні.

За його словами, це принаймні друга поставка у продовження порушення санкцій, тому що "вони продовжують виробляти ці ракети, передавати їх, а потім ці ракети використовувати в Україні".

"Україна має обмежені можливості протиповітряної оборони, щоб збивати балістичні ракети, такі як Hwasong, і Patriot є ключовою системою зброї для цього. У них лише обмежена кількість батарей і ракет для Patriot, тому Україна може захистити лише кілька ключових районів, а росіяни можуть поставити під загрозу міста, а також цілі на лінії фронту", - розповів Роб Лі, старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики.

У свою чергу Сплітерс зазначив, що у ракетах Hwasong використовувались звичайні комерційно доступні електронні компоненти, виготовлені західними країнами ще минулого року, які варіювалися від нескладних до досить просунутих. Вони були схожі на компоненти, знайдені в багатьох російських озброєннях, досліджених групою за кілька місяців після вторгнення у 2022 році.

"У Північної Кореї немає внутрішньої напівпровідникової промисловості. Тож, імовірно, вони також скористаються глобальним ринком, щоб отримати доступ до цих компонентів. Це означає, що ми також можемо відстежити їх і ідентифікувати організації, відповідальні за їх перенаправлення", - додав експерт.

Співпраця КНДР з Росією

Російська Федерація використовує КНДР як базу. Про це йдеться у доповіді Агентства військової розвідки Південної Кореї.

Зокрема, зазначається, що з середини 2022 року Північна Корея відправила до Росії 13 тисяч морських контейнерів, в яких могли перевозити озброєння.

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