У травні в окупованих Антрациті та Ровеньках затримано 7 неповнолітніх.

На тимчасово окупованих територіях України "силовики" окупантів ведуть боротьбу з "інакодумством" неповнолітніх. Про це у Facebook повідомляє "Східна правозахисна група".

"У травні 2023 року, на окупованих територіях України силовики окупанта в Антрациті та Ровеньках здійснили 27 затримань неповнолітніх", - сказано в повідомленні.

Причиною для затримання може бути те, що молодь на окупованих територіях постійно відвідує українські інтернет ресурси, в школах веде суперечки з вчителями з приводу дій РФ.

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Правозахисники повідомляють, що батькам затриманих загрожують позбавленням батьківських прав і депортацією дітей до РФ.

"Головними інформаторами силовиків є радники директорів шкіл з ідеології. Така посада була введена в школах РФ і окупованій території після вторгнення РФ в Україну", - сказано в повідомленні.

Трагедія в Бердянську - що відомо

Як повідомляв УНІАН вчора, 25 червня, у тимчасово окупованому Бердянську росіяни вбили двох неповнолітніх хлопців за їхню проукраїнську позицію.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що двоє хлопців 2006 року народження, Тигран Оганнісян і Микита Ханганов, вступили в бій з окупантами - знищили військового РФ і колаборанта-поліцейського. Після перестрілки загарбники заявили про "ліквідацію" хлопців.

Лубінець розповів, що раніше хлопчики і їх сім'ї піддавалися переслідуванням. Тиграна Оганнісяна, окупанти викрали з дому, його жорстоко допитували і піддавали тортурам із застосуванням електричного струму.

Напередодні подій підлітки отримали звинувачення від Слідчого комітету РФ у нібито підготовці диверсії на залізниці і їм загрожувало до 20 років позбавлення волі.

Один з хлопців своє передсмертне відеозвернення завершив словами: "Слава Україні".

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