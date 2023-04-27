Замість ув’язнення їм запропонували контракт на військову службу із участю у бойових діях в Україні терміном на півроку.

На тимчасово окупованій території Луганської області російські загарбники готують до бойових дій близько 500 завербованих ув'язнених.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00. "Для поповнення втрат в живій силі, російські окупанти продовжують активно залучати осіб із судимістю, або тих стосовно яких відкрито кримінальні справи, зокрема, за тероризм", - розповіли у Генштабі.

Зокрема, в одному із польових таборів на тимчасово захопленій території Старобільського району Луганської області проводять підготовку близько 500 таких загарбників.

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"Також відомо, що замість ув’язнення засудженим пропонується контракт на військову службу із участю у бойових діях в Україні терміном на півроку", - сказано у зведенні.

Вербування на війну - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники не вперше для поповнення своїх втрат використовують засуджених, яких вербують по всій території РФ, а також на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Взимку у Генеральному штабі Збройних Сил України повідомляли, що загарбники вербують до приватної військової компанії "Вагнер" примусово вивезених до російських тюрем українців.

За даними Центру національного спротиву, також Росія посилила вербування на війну в Україну іноземців.

У російському фонді "Русь сидящая" повідомляли, що Міністерство оборони Російської Федерації вербує ув'язнених на умовах "служби" у 1,5 роки, замість шести місяців.

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