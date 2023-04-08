Водночас місцевих мешканців обманюють щодо соціальних виплат.

У тимчасово окупованому Старобільську Луганської області місцеві мешканці отримують повістки.

"Вже повідомлялося, що у Новопскові чоловіків направляють на медичний огляд. Тепер чергова хвиля мобілізації охопила Старобільщину, де повістки знаходять власників на вулицях міста", - повідомляє Луганська ОВА у facebook.

Крім того, російські загарбники обстежили будинки у Лисичанську в районі склозаводу. Тепер вони заселяють військових РФ та гастролерів у порожні домівки українців. Наразі росіянами зайняті вже практично всі будинки.

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За даними Луганської ОВА, в Сєвєродонецьку людям щодня обіцяють якісь соціальні виплати, у тому числі й за пошкоджене майно.

"Перша проблема - не зібрати документи, а здати їх. Бо приймають, коли хочуть та в кого хочуть. Друга - відсутність грошей ще з Нового року. Минуло понад три місяці. Але напередодні так званих "перших виборів" і не таке пообіцяєш", - йдеться у дописі.

Ситуація у Луганській області

Як раніше повідомляв УНІАН, в Старобільському районі Луганської області російські окупанти розшукують півсотні своїх дезертирів. Продовжується тенденція збільшення випадків втечі груп особового складу противника з підрозділів та військових частин.

Крім того, почастішали випадки вивезення мирних громадян у невідомому напрямку без жодних пояснень після вибіркових перевірок мобільних телефонів.

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