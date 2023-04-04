Також почастішали випадки вивезення мирних громадян у невідомому напрямку без жодних пояснень після вибіркових перевірок мобільних телефонів.

Російські загарбники в окупованому Старобільську Луганської області заселяють своїх військових у квартири українців, що виїхали з окупованої території.

В Генеральному штабі Збройних сил України зазначили, що російські окупанти продовжують грабувати мирне населення, привласнюючи особисте житло мирних громадян України.

"Так, у місті Старобільськ Луганської області так звана окупаційна "влада" використовує представників комунальних служб для заселення військовослужбовців російських окупаційних військ у квартири та будинки, які тимчасово залишили громадяни України. Такі дії відбуваються під виглядом профілактичних перевірок показників лічильників комунальними службами", – йдеться у зведенні.

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Також сказано, що почастішали випадки вивезення мирних громадян у невідомому напрямку без жодних пояснень після вибіркових перевірок мобільних телефонів.

Що відбувається на окупованій території

На тимчасово окупованій частині Херсонської області російські загарбники почали готуватися до оборони. Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що ворог облаштовує на тій території інженерні споруди.

Водночас у Маріупольській міській раді попередили, що окупанти можуть вдатися до мобілізації студентів, які перебувають в окупованому місті. Викладачі вишів Маріуполя отримали повідомлення, відповідно до якого вони мають сповістити студентів про необхідність стати на військовий облік.

Тим часом на окупованій території Запорізької області колаборанти готуються до евакуації. Посіпаки окупантів вже почали вивозити звідти сімʼї та майно.

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