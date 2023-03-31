Продовжується тенденція збільшення випадків втечі груп особового складу противника з підрозділів та військових частин.

У Старобільському районі Луганської області російські окупанти розшукують півсотні своїх дезертирів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні. "Продовжується тенденція збільшення випадків втечі груп особового складу противника з підрозділів та військових частин. Так, у Старобільському районі тимчасово окупованої території Луганської області, окупанти розшукують 50 військовослужбовців, які дезертирували", - сказано в повідомленні.

Доля росіян в Україні

11 березня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, що колаборанти масово тікають до Росії з тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей.

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Він зазначив, що в той день були величезні черги на виїзд з території Донецької та Луганської області в бік РФ, бо зрадники відчувають, що найближчим часом там може бути "гаряче" та можуть різні події відбуватися.

За словами секретаря РНБО, це пов'язано із тим, що колаборанти слідкують за ситуацією на фронті та бачать значну кількість ліквідованих російських військових.

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