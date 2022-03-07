В результаті обстрілу загинули 13 українців.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що російські окупанти 7 березня 2022 року завдали авіаудару по ДП "Макарівський хлібозавод", який знаходиться в Макарові.

"7 березня в м. Макарів в результаті авіаудару сталося попадання снаряда на територію ДП "Макарівський хлібозавод" (не експлуатується). Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 5 осіб та виявлено тіла 13 загиблих. За попередньою інформацією всього знаходилося на території заводу близько 30 осіб", - йдеться в заяві відомства.

Пізніше ДСНС видалили пост у своїх соцмережах про влучення снаряда в "Макарівський хлібозавод".

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