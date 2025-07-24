В Черкасах вночі пролунало кілька потужних вибухів. Серед поранених є дитина.

У ніч на 24 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Черкасах, вніслідок чого в місті виникли пожежі, є поранені.

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Табурець. "Ракетна атака на обласний центр. Маємо кілька пожеж по місту. Усі служби працюють. За попередніми даними, шестеро травмованих", - повідомив він і пообіцяв більше інформації згодом.

В обласному центрі відчувались збої в енергопостачанні й роботі інтернету.

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Пізніше Табурець додав, що пожежі по місту ліквідовані.

За свіжими даними від мера Черкас Анатолія Бондаренка, кількість поранених зросла. "Маємо сімох постраждалих, які звернулися за медичною допомогою, серед них — одна дитина", - деталізував він.

Крім того, внаслідок атаки на Одесу загорівся легендарний ринок Привоз. В Державній службі надзвичайних ситуацій повідомили, що "рятувальники ліквідовують наслідки російського терору і намагаються врятувати від вогню таке значиме для одеситів та кожного туриста місце".

Згодом у регіональному главку ДСНС уточнили, що в Одесі найбільше постраждала 9-поверхівка, зруйновані квартири з 5-го по 8-й поверхи, горіли квартири на 5-му та 6-му поверхах одного з підʼїздів. З заблокованих квартир врятовано 5 осіб, евакуйовано 33 людини. На місці зруйнованих квартир працювали кінологи для пошуку ймовірних постраждалих. Йдеться, що розбір завалів ускладнює загроза обвалу конструкцій, на який вказував спеціальний сейсмографічний прилад, встановлений для контролю за рухом зруйнованих конструктивних елементів житлового будинку. Наразі роботи з ліквідації тривають.

Також рятувальники ліквідовували в Одесі наслідки атаки за іншими адресами, де сталось займання в приватному будинку та АЗС. За попередньою інформацією постраждали 3 особи.

Також ворожі безпілотники атакували Миколаїв, через що у місті виникли пожежі. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram. За його даними, на даний час повідомлень про поранених не надходило.

Крім того, Херсонська ОВА повідомила, що вранці російські окупанти завдали дронового удару по Дніпровському району Херсона.

"Через ворожу атаку чоловіки, яким 73 та 57 років, дістали вибухові травми та уламкові поранення. Постраждалих доставили до лікарні для надання меддопомоги", - йдеться у повідомленні.

Також у Сумській ОВА зауважили, що внаслідок російських обстрілів території області загиблих чи поранених серед мирних жителів немає.

"Протягом доби, з ранку 23 липня до ранку 24 липня 2025 року, російські війська здійснили понад 60 обстрілів по 30 населених пунктах у 13 територіальних громадах області", - зазначили у ОВА і додали, що найбільше обстрілів було зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах.

Російські загарбники активно застосовували керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та реактивні системи залпового вогню: до 10 скидань ВОГ з БпЛА; до 20 ударів КАБів; 5 ударів РСЗВ. Крім того, ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА, ракетні удари по території Сумщини.

Унаслідок атак було пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: у Дружбівській громаді сталось загорання магазину; у Середино-Будській - пошкоджено приватний житловий будинок; у Білопільській громаді було пошкоджено нежитлове приміщення.

Нічна атака на Україну

Вночі російські окупанти завдали комбінованого удару по Україні. Спочатку Повітряні сили повідомляли, що ворог запускав БпЛА хвилями з різних напрямків. Після третьої ночі на Україну плетіли вже ракети.

Відбій повітряної тривоги дали лише під ранок. Але наразі у низці областей знову оголошено тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

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