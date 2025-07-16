У Харкові та Кривому Розі постраждали люди.

Вночі 16 липня російська загарбницька армія атакує міста та селища України ударними дронами типу "Шахед". Вже відомо про наслідки дронового нальоту.

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Оновлено о 00:45: На Одещині група "Шахедів" рухається на Татарбунари.

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У Кривому Розі вже близько 20 "приходів", ще 15 дронів-камікадзе на підльоті до міста. Атака призвела до масштабних відключень світла:

"Система водопостачання переходить на генератори. Можливе просідання тиску, особливо на верхніх поверхах".

Оновлено о 00:26: Жителів Черкас закликають залишатися в укриттях, оскільки у напрямку міста рухаються декілька дронів.

Тим часом Кривий Ріг під масованим ударом, Олександр Вілкул пише про понад 10 "прильотів", ще більше 10 БПЛА залишаються в повітрі. У місті виникла пожежа.

Згідно з повідомленням Командування Повітряних сил від 00:00, російські дрони рухаються в наступних областях:

Харківщина: БПЛА повз Слобожанське курсом на Полтавщину. Чернігівщина: БПЛА повз Прилуки в південно-західному напрямку. Дніпропетровщина: БПЛА повз Кам'янське, Кривий Ріг, Магдалинівку та Васильківку. Сумщина: нові групи дронів повз Ворожбу в напрямку Ромнів. Полтавщина: БПЛА на Черкащину та Дніпропетровщину. Черкащина: декілька груп на Чигирин та Драбів. Кіровоградщина: БПЛА повз Новомиргород та Хмельове. БПЛА в акваторії Чорного моря летять у напрямку Одещини.

У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації пишуть, що окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу, у місті сталася пожежа. За попередніми даними, є постраждалі люди:

"Гучно також було у Дніпровському та Синельниківському районах. Деталі згодом".

Під російською атакою опинився і Харків - місцева влада повідомила про 16 ударів по Київському району міста. Наразі відомо про трьох постраждалих. Також вибухи чули у Києві.

Дроновий терор України

Останнім часом фіксується значне збільшення кількості російських дронових атак по Україні. За даними Головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського, у червні кількість випущених ракет і дронів зросла у 1,6 рази.

Крім того, спостерігається збільшення виробництва дронів у Росії, зокрема, "Шахедів". Це дозволяє росіянам здійснювати більш масовані атаки.

За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, червень став найсмертоноснішим для цивільного населення за останні три роки: загинули 232 людини, ще 1343 були поранені.

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