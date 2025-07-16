Вночі 16 липня російська загарбницька армія атакує міста та селища України ударними дронами типу "Шахед". Вже відомо про наслідки дронового нальоту.
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Оновлено о 00:45: На Одещині група "Шахедів" рухається на Татарбунари.
У Кривому Розі вже близько 20 "приходів", ще 15 дронів-камікадзе на підльоті до міста. Атака призвела до масштабних відключень світла:
"Система водопостачання переходить на генератори. Можливе просідання тиску, особливо на верхніх поверхах".
Оновлено о 00:26: Жителів Черкас закликають залишатися в укриттях, оскільки у напрямку міста рухаються декілька дронів.
Тим часом Кривий Ріг під масованим ударом, Олександр Вілкул пише про понад 10 "прильотів", ще більше 10 БПЛА залишаються в повітрі. У місті виникла пожежа.
Згідно з повідомленням Командування Повітряних сил від 00:00, російські дрони рухаються в наступних областях:
- Харківщина: БПЛА повз Слобожанське курсом на Полтавщину.
- Чернігівщина: БПЛА повз Прилуки в південно-західному напрямку.
- Дніпропетровщина: БПЛА повз Кам'янське, Кривий Ріг, Магдалинівку та Васильківку.
- Сумщина: нові групи дронів повз Ворожбу в напрямку Ромнів.
- Полтавщина: БПЛА на Черкащину та Дніпропетровщину.
- Черкащина: декілька груп на Чигирин та Драбів.
- Кіровоградщина: БПЛА повз Новомиргород та Хмельове.
- БПЛА в акваторії Чорного моря летять у напрямку Одещини.
У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації пишуть, що окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу, у місті сталася пожежа. За попередніми даними, є постраждалі люди:
"Гучно також було у Дніпровському та Синельниківському районах. Деталі згодом".
Під російською атакою опинився і Харків - місцева влада повідомила про 16 ударів по Київському району міста. Наразі відомо про трьох постраждалих. Також вибухи чули у Києві.
Дроновий терор України
Останнім часом фіксується значне збільшення кількості російських дронових атак по Україні. За даними Головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського, у червні кількість випущених ракет і дронів зросла у 1,6 рази.
Крім того, спостерігається збільшення виробництва дронів у Росії, зокрема, "Шахедів". Це дозволяє росіянам здійснювати більш масовані атаки.
За даними Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, червень став найсмертоноснішим для цивільного населення за останні три роки: загинули 232 людини, ще 1343 були поранені.