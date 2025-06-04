Окупанти атакували місто серед ночі.

Вночі російські окупанти завдали комбінованого удару по Харкову, внаслідок чого в місті почалися масштабні пожежі.

Як повідомив харківський мер Ігор Терехов, за уточненою інформацією Ситуаційного центру, для ударів по Харкову вночі ворог застосував 9 "шахедів" та дві ракети, тип яких встановлюється.

"На чотирьох локаціях у промзоні виникли пожежі, також палав приватний будинок. Станом на зараз відомо про одного постраждалого у Новобаварському районі", - деталізував міський голова і додав, що на місцях прильотів працюють усі відповідні служби та волонтери.

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Терехов повідомив також, що росіяни взавдали безпілотниками 10 ударів по Харкову, зокрема, по Новобаварському району.

"Ще один БПЛА не розірвався - з ним працюватимуть вибухотехніки", - зазначив він.

Щодо пожеж у місті детальні дані надав очільник Харківської ОВА Олеги Синєгубов. Він повідомив, що внаслідок ракетних ударів спалахнула пожежа на території цивільного підприємства. Там пошкоджено одноповерхову промислову будівлю, постраждав 30-річний чоловік.

Внаслідок "прильоту" ворожого безпілотника спалахнув приватний будинок на площі 100 м.кв.

Також спалахнула будівля СТО на площі 200 м.кв.

Удари по Харкову

Окупанти постійно атакують місто ракетами і дронами. Так, 30 травня уночі Харків зазнав масованої атаки російських безпілотників, унаслідок чого 9 осіб були поранені, серед яких двоє дітей. Тоді повідомлялось, що росіяни випустили 8 "шахедів" по одному з депо, де проходили ремонт та обслуговування тролейбуси.

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