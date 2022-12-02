Росіяни вивели в море кораблі з дюжиною "Калібрів".

Російські окупанти вивели у Чорне море кораблі із 12 ракетами "Калібр".

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram.

"Жалюгідні спроби продемонструвати росіянами, що у них все добре. Вивели купу кораблів, а на них всього 12 калібрів. Картинка красива, а толку з гулькин...", - прокоментував дії окупантів Кім.

Відео дня

При цьому, станом на 13:36 повітряної тривоги в Україні не оголошували.

Водночас, представники українських військових в ефірі телемарафону зазначали, що росіяни готуються до масованого ракетного удару і накопичують ракети. Мова може йти про 100 і більше ракет.

Попередження про новий ракетний удар РФ по Україні

Після масованої ракетної атаки Росії по Україні 23 листопада, унаслідок чого по всій нашій країні було зафіксовано масштабні відключення електроенергії, влада та експерти попередили, що РФ готуватиме новий удар. Про це у своєму звернення заявляв і президент Зеленський.

На підготовку до нового удару такої потужності, як 23 листопада, росіянам потрібно від 7 до 14 днів, зазначив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

Росія з початку жовтня атакує об'єкти енергетики по всій Україні. Ціль Кремля - змусити українців мерзнути та підштовхнути Київ до переговорів.

Вас також можуть зацікавити новини: