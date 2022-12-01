Окупанти сподіваються посилити цими резервами свої угрупування на двох напрямках.

Росія утримує на півночі анексованого Криму значні резерви для посилення своїх угруповувань на Придніпровському та Оріховському напрямках.

Як заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу в Military Media Center, основні резерви зосереджено у Джанкойському районі.

"Місто Джанкой та прилеглі райони фактично перетворились на найбільшу військову базу на ТОТ Крим, звідки здійснюється передислокація російських окупаційних військ та озброєння і військової техніки ЗС РФ. Так, за даними розвідки, в польовому парку в районі населеного пункту Медведівка (Джанкойський район -ред.) перебуває близько 750 одиниць озброєння та військової техніки", - сказав Громов.

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Повернення Криму під контроль України - важливі новини

РФ захопила Крим навесні 2014 року, проти такого акту агресії виступив майже весь світ. Тоді низка західних країн покарали Росію санкціями.

Україна спочатку хотіла повернути Крим дипломатичним шляхом, проте після повномасштабного вторгнення РФ на нашу територію все змінилося. Тепер Київ готовий боротися за свою землю не тільки на політичній арені. Країни Заходу, в тому числі США і Польща, допомагають Україні озброєнням і військової техніків.

Київ з самого початку просив у партнерів надати йому винищувачі, щоб закрити небо від ворожих ракет. Відставний адмірал Військово-морських сил США, колишній головнокомандувач союзними військами НАТО Джеймс Ставрідіс повідомив, що в Альянсі переглядають ідею, від якої відмовилися в перші дні повномасштабної війни, - надання Києву винищувачів.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського Михайло Подоляк стверджував, що через 6 місяців Крим вже буде звільнений від ворогів. Ці слова дуже розлютили заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва.

На думку радника ОП Олексія Арестовича, повернення Криму під контроль Києва вже через шість місяців цілком можливе.

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