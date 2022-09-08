Крім того, за добу госпіталізовано шестеро людей.

За добу російські окупанти завдали 5 ракетних ударів по інфраструктурі Харкова.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За добу росіяни завдали 5 ракетних ударів по інфраструктурі Харкова. Після півночі окупанти вдарили по Холодногірському та Салтівському районах міста. Попередньо - знову застосували ракети комплексу С-300", - повідомив він.

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Синєгубов наголосив, що пошкоджені об‘єкт критичної інфраструктури, приміщення на території виробництва. На цю хвилину постраждалих немає.

Також внаслідок нічних обстрілів на Харківщині постраждали дві людини.

"По області завдавали ударів по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах. Після 2 години ночі від кількох ударів окупантів постраждали 2 жінок у Дергачівській громаді Харківського району. Постраждалих госпіталізували із вибуховими та осколковими пораненнями. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди, виникли пожежі", - повідомив Синєгубов.

Крім того, за його словами, протягом доби медики госпіталізували двох людей у Чугуївському районі, одну - у Харківському, трьох - в Ізюмському, серед них дитина 2 років. Стан постраждалих - середній.

Як повідомляв УНІАН раніше, сьогодні близько 12 ночі російські окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову. У Салтівському районі в місці попадання ракети пожежа.

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