Під обстрілом опинилися дві громади.

Російські загарбницькі війська знову обстріляли Сумську область, зафіксовано 11 прильотів з мінометів.

Як повідомляється у офіційному Telegram-каналі Сумської обласної військової адміністрації, протягом дня під обстрілом опинилися Хотинська та Білопільська громади. На території першої громади зафіксували п'ять прильотів, а на території другої - шість.

"З 07:00 ранку по території Білопільської громади був мінометний обстріл - 5 прильотів. В усіх випадках, на щастя, без наслідків", - відзначили у ОВА.

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Війна в Україні: останні новини

Вчора у Генеральному штабі Збройних Сил України звітували про відбиття понад 45 атак російських військ на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Відомо, що найзапекліші бої з російськими загарбниками тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Ввечері командувач Сухопутними військами генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що проїхав всією лінією зіткнення та зустрівся з підрозділами на Бахмутському напрямку.

Президент Володимир Зеленський у одному з останніх інтерв'ю заявив, що українські війська не можуть полишити Бахмут, оскільки його захоплення може призвести до розширення фронту.

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