Наразі на бойовому чергуванні перебувають лише два ворожі кораблі – обидва в Азовському морі.

Росія прибрала з Чорного і Азовського морів бойові кораблі, здатні запускати ракети "Калібр". Про це повідомляє прес-служба ВМС України.

За наявними даними, зараз Росія тримає в Азовському морі тільки два військові кораблі, не призначені для ракетних пусків. У Чорному морі бойових кораблів немає зовсім.

Велика бойова група залишається в Середземному морі – 9 кораблів, включаючи 5 носіїв крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом в 72 ракети. Однак звідти ракети по Україні ще жодного разу не запускалися.

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Ракетні обстріли України армією РФ

У ніч на 1 січня російські окупанти здійснили чергову спробу завдати масований удар ракетами по Києву та Київській області. Українська ППО знищила 32 повітряні цілі.

Новорічні обстріли виявилися набагато слабкішими за попередні і завдали значно менше шкоди, ніж вдавалося раніше. В українській розвідці вважають, що ракетні запаси Росії сильно виснажені.

Очікувалося, що новий масований удар ракетами окупанти спробують завдати на Різдво.

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