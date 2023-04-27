73-річний чоловік отримав тяжкі травми: з пораненнями обличчя, тулуба та кінцівок його шпиталізували.

У Херсонській області через ворожий обстріл постраждало літнє подружжя. Так, жінка загинула, а за життя чоловіка борються медики.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, росіяни обстріляли Одрадокам‘янку Тягинської громади.

"Ворог вдарив по житловому будинку у селі в момент, коли на подвір’ї знаходилися мирні люди", - зазначив він.

Відео дня

За словами Прокудіна, від отриманих поранень на місці загинула 60-річна жінка.

"Її 73-річний чоловік отримав тяжкі травми. З пораненнями обличчя, тулуба та кінцівок його шпиталізували. Нині лікарі борються за життя потерпілого", - сказав він.

Нові обстріли Херсонської області

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 квітня, ворог завдав ударів по житловому кварталу Херсона. Також російські військові скинули пʼять керованих авіабомб на село Кізомис Білозерської громади.

Внаслідок обстрілу Херсона пошкоджено декілька квартир. Травми, несумісні з життям, отримав 42-річний чоловік.

Вас також можуть зацікавити новини: