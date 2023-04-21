Влітку минулого року українські активісти намагалися підкупити пілотів РФ, але все закінчилося трагедією.

СБУ повідомила про підозру військовослужбовцю, який разом з однодумцями намагався підкупити російських пілотів, але в результаті, ймовірно, спровокував ракетний удар по українському аеродрому влітку минулого року. Про це інформує прес-центр СБУ.

Так, підозру отримав колишній в.о. командира однієї з частин Сил Спеціальних Операцій Роман Червінський. Йому закидають ч.5 ст. 426-1 Кримінального кодексу – перевищення військовою посадовою особою влади або службових повноважень.

Слідство вважає, що саме його самовільні дії призвели до ракетного удару по аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області влітку 2022 року. В результаті ракетного удару загинув командир військової частини, ще 17 військовослужбовців отримали поранення. Також були повністю знищені два винищувачі Повітряних сил ЗСУ і наземна техніка, злітна смуга і будівлі отримали значні пошкодження.

Відео дня

Провальна спецоперація з виманювання російських пілотів

Влітку минулого року група українських військових та волонтерів за власною ініціативою вирішила провести "спецоперацію" – підкупити російських військових льотчиків. Учасники операції сподівалися, що російські пілоти спокусяться на 1 мільйон доларів винагороди і погодяться пригнати свій літак на один з військових аеродромів України.

Учасники операції запевняють, що операція була узгоджена в СБУ і в Генштабі, а самі вони в ході цієї шпигунської гри не видавали ворогові ніяких секретних даних. Однак в СБУ і ГУР МОУ заперечують, що давали дозвіл на цю операцію.

Жодного російського льотчика разом з літаком виманити в Україну в результаті не вдалося. Замість них, як заявляє СБУ, на військовий аеродром прилетіли російські ракети.

Вас також можуть зацікавити новини: