Безпілотники також били по поки що підконтрольному РФ Криму.

У РФ поскаржилися на масовану атаку дронами літакового типу, вона здійснена у ніч на понеділок, 15 липня.

Російські засоби протиповітряної оборони нібито ліквідували чи перехопили всього 22 безпілотники, зокрема один над Липецькою областю, 15 - над Брянською, шість - над поки що окупованим Кримом, стверджує Міноборони Росії в Telegram.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму каналі в месенджері розкрив деталі дронової атаки. Спочатку він повідомив, що над Брасовським і Погарським районами знищили по одному дрону, а над Севським - чотири.

Відео дня

"Три безпілотні літальні апарати літакового типу знищено над Злинківським районом. Ще один ворожий БПЛА літакового типу... над Трубчевським районом. П'ять безпілотних літальних апаратів літакового типу знищено над Севським районом... Ще один ворожий БПЛА літакового типу знищено... над Комарицьким районом", - написав пізніше ворожий чиновник.

О 7:32 Богомаз відзвітував, що в небі над Севським районом ліквідували ще один дрон. За його словами, внаслідок масованої атаки безпілотниками "постраждалих і руйнувань немає". Псевдогубернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що осколки безпілотників упали в районі мису Фіолент.

Важливі новини - Росія сьогодні в центрі уваги

Після того, як росіяни здійснили повномасштабне вторгнення в Україну, територію РФ вже не раз атакували безпілотники. Метою ударів є об'єкти, які допомагають російській владі воювати проти українців.

Зокрема, 13 липня стало відомо, що безпілотники атакували територію Ростовської області, і внаслідок атаки в Цимлянському районі сталася потужна пожежа на території нафтобази. У мережі з'явилася інформація, що уламки дрона впали на території підприємства, на якій зберігалися бензин і дизпаливо.

Вас також можуть зацікавити новини: