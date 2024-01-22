БПЛА збивали зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами.

У ніч на 22 січня російські окупаційні війська атакували територію України вісьмома ударними БпЛА типу "Shahed-136/131".

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, дрони запускали з Російської Федерації, а саме - з району Приморсько-Ахтарськ.

"Усі вісім "шахедів" знищено зенітними ракетними підрозділами та мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Як зазначається, БПЛА збивали в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Атаки дронів на Україну - останні новини

Нещодавно у Повітряних силах пояснили, як працює українська ППО і чому ворожі дрони проникають на територію України, а не знищуються відразу, як тільки перетнули кордон.

Кордони України мають протяжність 2500 кілометрів і "Шахеди" можуть залетіти з будь-якої точки, вибираючи маршрути, щоб їх якомога менше могли перехопити. При цьому їх запускають за маршрутами, які підготували російські оператори, використовуючи ландшафт місцевості, і ці маршрути постійно змінюються.

Також Росія запустила виробництво бюджетного аналога БПЛА Shahed.

Вас також можуть зацікавити новини: