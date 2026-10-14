У Євросоюзі оцінили ситуацію з розвідданими США та зв'язком Starlink для України

У ЄС ведуть веде переговори з Києвом щодо доступу до європейської системи захищеного супутникового зв'язку Govsatcom.

У Євросоюзі оцінили ситуацію з американською підтримкою України, зокрема, у сфері обміну розвідувальними даними.

Так, головна речниця Європейської комісії Паула Піньйо на брифінгу заявила, що наразі Брюссель не бачить ознак припинення обміну розвідданими між Вашингтоном та Києвом.

Водночас у ЄС поки не прокоментували можливі обмеженням роботи Starlink на території України, зазначивши, що потребують більше інформації.

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Водночас у ЄС також повідомили, що ведуться переговори з Україною щодо можливості використання європейської системи захищеного супутникового зв'язку Govsatcom. За словами речника Європейської комісії Тома Реньє, йдеться про забезпечення доступу до відповідних супутникових послуг для цивільних потреб.

Зрив допомоги Україні від США

Як повідомляв УНІАН, на переговорах з українською делегацією представники Штатів пригрозили припинити передачу Україні розвідданих, якщо Київ продовжить бити по російських нафтопереробних заводах.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявляв, що іноземні партнери спочатку не повідомили Україну про те, що Росія запустила балістичні ракети, однак про 3 наступні хвилі атак, що відбувалися сьогодні вночі, вже проінформували.

Також радник президента з технологічних інновацій у ЗСУ Сергій (Флеш) Бескрестнов заявив, що у ніч на 14 жовтня компанія SpaceX без попередження запровадила обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху в Україні. Це призвело до зриву низки місій.

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