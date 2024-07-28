За словами Богдана Долінце, нині росіяни не можуть самі будувати літаки, а їхній ремонт є ускладненим.

Більш ефективним у боротбі з авіацією російських окупантів є знищення безпосередньо літаків, ніж злітних смуг ворога. Про це в ефірі Київ24 сказав авіаційний експерт Богдан Долінце.

За його словами, нині росіяни не можуть самі будувати літаки, а їхній ремонт є ускладненим.

"Тому що навіть пошкоджений літак, як правило, він виведений від кількох місяців, це при легких пошкодженнях, до кількох років, при більш серйозних пошкодженнях. У разі складних пошкоджень цей літак дешевше списати, ніж ремонтувати. А виробничих потужностей робити важкі бомбардувальники на сьогоднішній день Російська Федерація не має, тобто у разі знищення більшої частини літаків російська авіація залишиться фактично без стратегічної авіації", - пояснив аналітик. Відео дня

При цьому він уточнив, що військові аеродроми РФ - це "достатньо живуча інфраструктура", адже побудовані таким чином, що навіть після ураження якихось критичних об'єктів є можливість від декількох днів до декількох тижнів або відновити їхню роботу, або розгорнути необхідні мобільні комплекси, "які дозволяють компенсувати втрачену інфраструктуру".

"Тобто під'їжджає відповідний генератор, він включається, він там протягом певного часу, звісно, не на 100% потужності, але при певній потужності може забезпечити роботу далі цього аеродрому", - резюмував Долінце.

Знищення літаків РФ - останні новини

У неділю, 28 липня, стало відомо, що ЗСУ знищили винищувач Су-30СМ і могли пошкодити ще один літак. Дослідники опублікували супутникові знімки, на яких видно наслідки ударів.

Станом на 23 липня на аеродромі "Саки" базувалися дев’ять літаків Су-24, ще п’ять Су-30СМ, три Су-30СМ2 з яких один не робочий і ще один Су-30.

Вас також можуть зацікавити новини: