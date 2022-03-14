В понеділок в Одеській області все спокійно, зазначив чиновник.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що існує загроза висадки десанту на узбережжя Одещини.

Наші військовослужбовці готові до висадки ворожого десанту, і все, що побачить ворог, - це дно Чорного моря, сказав чиновник у відеозверненні в Telegram-каналі.

"Сьогодні (понеділок, 14 березня - Ред.) в області все спокійно. Наразі існує загроза висадки морського десанту на наше узбережжя...", - заявив Марченко.

Нагадаємо, 13 березня секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов говорив, що російські окупанти готуються здійснити висадку десанту в Одесі та області.

Рано вранці 24 лютого російські війська увірвалися на українську територію. Противник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Одесу.

11 березня мер Одеси Геннадій Труханов говорив, що супротивник намагається оточити обласний центр.

За даними Генштабу Збройних сил України, станом на середину березня втрати Росії в Україні орієнтовно перевищують 12 тисяч осіб.

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