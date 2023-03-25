Україна дуже серйозно налаштована на повернення своїх територій.

Сили оборони України продовжать завдавати ударів по військовим об'єктам росіян у тимчасово окупованому Криму.

Про це керівник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк сказала в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи інформацію про те, що представники окупаційної влади Росії розпочали евакуацію з тимчасово захопленого півострова.

"Повернутися ми їм не дозволимо, тому що сезон вже розпочато і заколихувати їх теж не будемо. Не буде їм спокою в жодній точці тимчасово окупованого Криму, тому що ми дуже серйозно налаштовані повернути наші території і повернутися до кордонів 1991 року. Те, що вони дійсно будуть відчувати "сезон бавовни" в деяких місцях і точках, - це однозначно, тому що дуже багато у них розгалужень на Кримському півострові", - зазначила Гуменюк.

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Вона також додала, російські військові на півострові намагаються не скупчуватися великими групами.

Ситуація у Криму - останні дані

1 березня у Генштабі ЗСУ поінформували, що фіксується евакуація окремих категорій громадян із тимчасово окупованого Криму, останнім часом військовослужбовці російських окупаційних військ, що дислокуються у Перевальному, відправляють свої сім'ї до Росії.

За даними української розвідки, окупаційна влада Криму почала евакуюватись з півострова. Вони розпродають нерухомість та перевозять родини до Росії.

Панічні настрої посилилися після вибухів у Джанкої.

22 березня "влада" окупованого Криму заявила, що рано вранці їх флот атакували надводні безпілотники.

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