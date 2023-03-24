Причиною цього голова окупаційної влади Сергій Аксьонов назвав "логістичні труднощі".

Підконтрольний Росії голова окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про "напружену" ситуацію з потоком туристів до регіону.

Причиною цього голова окупаційної влади назвав "логістичні труднощі", передає "Радіо Свобода" з посиланням на власний проект "Крим.Реалії".

"Потягів додали, у нас на постійній основі буде 17 пар із регіонів Росії та п’ять – додаткових. Звісно, вони глобально проблему не знімуть. Півтора мільйони перевезених пасажирів – це для Криму не вирішення питання", – поскаржився Аксьонов.

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При цьому видання зазначає, що ще 16 березня в ефірі російського телеканалу "Соловйов Live" Аксьонов стверджував, що курортному сезону в Криму "нічого не загрожує".

Водночас минулого року голова окупаційної влади казав, що курортний сезон у Криму повноцінно не відбувся.

Ситуація в окупованому Криму

З серпня 2022 року в окупованому Криму майже щодня чути звуки вибухів. Коли вони відбувалися влітку, в окремих випадках відпочивальники могли спостерігати за цим безпосередньо з пляжів.

Вранці 8 жовтня на залізничній гілці путінського Кримського мосту, що веде з Росії до окупованого українського півострову, виникла сильна пожежа. Пізніше в мережі з'явилися фото і відео, на яких було видно вибух. Часткове руйнування мосту в результаті цього вибуху суттєво ускладнило доступ росіях до окупованого Криму.

Останні масштабні вибухи в окупованому Криму сталися 21 березня 2023 року, а саме в окупованому Джанкої поблизу залізниці. Зокрема, тоді було знищено російські крилаті ракети "Калібр НК", якими окупанти обстрілюють Україну.

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