Росія не відмовляється від своїх планів на Донбас.

Росія не хоче, щоб прорив ЗСУ на територію Курської області підірвав її плани із захоплення нових територій, тому українські війська продовжують втрачати позиції на сході Донецької області.

Як йдеться у статті Financial Times, захоплення Покровська може підірвати оборону ЗСУ на решті територій регіону, оскільки він слугує транспортною магістраллю до Краматорська й Костянтинівки, а також забезпечує автомобільне сполучення з центральною Україною.

За даними британського Міноборони, окупаційні війська знаходяться в межах 10 кілометрів від міста, однак їхнє просування може сповільнитися після наближення до більш забудованих районів. Російських загарбників бачили у Селидовому, сам Покровськ залишили вже тисячі людей.

Відео дня

Рішення Москви залишати свої сили на Донбасі є однією з причин того, що росіяни не можуть витіснити українські війська з власної території. В американському Інституті вивчення війни кажуть, що командування РФ "вкрай неохоче" відводить боєздатні підрозділи з прифронтових районів навколо Покровська і Торецька.

Російські провоєнні блогери повідомляють про перекидання бійців 15-ї мотострілецької та 1-ї Слов'янської мотострілецької бригади. Також окупанти перекинули сили з менш пріоритетних ділянок фронту в Харківській і Запорізькій областях.

Ситуація на Покровському напрямку

Як відомо, цей напрямок вже протягом тривалого часу залишається найбільш складним. Окупаційні війська Росії щодня проводять штурми, намагаючись захопити більше територій.

Український військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що битва за Покровськ може розпочатися вже цього місяця. На його думку, це буде фінал великого російського наступу.

Вас також можуть зацікавити новини: