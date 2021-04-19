Бойових втрат серед українських військовослужбовців за поточну добу немає.

За сьогодні зафіксовано вже три порушення окупантами режиму припинення вогню на Донбасі.

Читайте такожНа Донбасі зранку бойовики стріляли поблизу Південного та Майорського - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у вечірньому зведенні.

Так, неподалік селища Південне противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів та зенітних установок.

Біля Майорська російські окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Зайцеве збройні формування РФ здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

"Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає", - зазначили в штабі.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Таня Поляковська