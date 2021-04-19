За сьогодні зафіксовано вже три порушення окупантами режиму припинення вогню на Донбасі.
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Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у вечірньому зведенні.
Так, неподалік селища Південне противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів та зенітних установок.
Біля Майорська російські окупанти здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Зайцеве збройні формування РФ здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
"Бойових втрат серед наших захисників за поточну добу немає", - зазначили в штабі.
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