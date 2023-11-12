Найвища активність ворога залишається на Мар’їнському та Авдіївському напрямках.

Найвища активність ворога залишається на Мар’їнському та Авдіївському напрямках. Як зазначається у ранковому зведенні Генштабу, на цих двох напрямках за добу відбулось 40 атак ворога, при тому що загалом протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень по всій лінії фронту.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог, застосовуючи авіацію, не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне, Тоненьке та Первомайське Донецької області, де Сили оборони відбили 18 атак. На Мар’їнському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут українські воїни відбили 22 атаки ворога", - йдеться у звіті.

За даними Генштабу, в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки, Надії Луганської області, де наші захисники відбили 7 атак.

Відео дня

На Лиманському напрямку противник, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника в районах Хромового, Андріївки та Кліщіївки Донецької області. У свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Шахтарському напрямку окупанти, за підтримки авіації, вели безуспішні штурмові дії неподалік Вугледара, Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області, де наші захисники відбили 11 атак.

На Запорізькому напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії біля Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Сили оборони завдають втрат окупантам

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу, протягом минулої доби,11 листопада, авіація Збройних сил України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

Крім того, бійці з ракетних військ уразили 2 артилерійських засоби, 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 засоби протиповітряної оборони ворога.

Водночас окупанти завдали 1 ракетний та 63 авіаційних ударів, здійснили 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок цього є загиблі та поранені серед цивільних. Житлові будинки та інша цивільна інфраструктура також зазнали руйнувань та пошкоджень.

Вас також можуть зацікавити новини: