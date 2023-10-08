Супротивник може використовувати для масованих ударів ракети Х-101, Х-55 та Х-555, зазначила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня.

Для повторення енергетичного терору під час опалювального сезону в Україні Росія накопичує крилаті ракети.

Про це начальник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк розповіла в ефірі "24 каналу", коментуючи ситуацію, що дедалі частіше росіяни б'ють по території України балістичними та надзвуковими ракетами, а крилаті ракети почали використовувати менше.

Вона зазначає, що, ймовірно, росіяни накопичують крилаті ракети. "Ракети Х-101, Х-555, Х-55 вони можуть використовувати для масованих ракетних ударів вже під час опалювального сезону", - сказала Гуменюк.

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За її словами, не виключено, що Росія хоче повторити торішній енергетичний терор проти України. "Росія знову може вдатися до енергетичного терору України", - зазначила Гуменюк.

При цьому додала, що зараз ворог використовує балістику і надзвукові ракети, які сам розхвалює, щоб підтримувати напруження і показати "перемоги", оскільки їх немає на фронті.

"Зараз для підтримання ефекту своєї постійної присутності, постійної загрози, для підтримання напруження, вони можуть застосовувати точкові ракетні удари з випуском балістики, надзвукових ракет, щоб демонструвати, що вони ще не програли", - заявила Гуменюк.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 7 жовтня Наталя Гуменюк зазначила, що російські окупанти останнім часом для ударів по Україні в основному застосовують балістику або ракети будь-якого типу, які є складні для знищення системами ППО.

Говорячи про атаку на Одещину 7 жовтня, Гуменюк заявила, що ворог атакував вночі "специфічними ракетами", щоб досягти "так званих перемог, які вони собі приписують, не маючи успіху на лінії фронту".

Вона зазначала, що були використані ворогом надзвукові протикорабельні ракети типу "Онікс", які випущені з тимчасово окупованого Криму. Пріоритетом для ворога при обстрілі стають об’єкти припортової інфраструктури.

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