Відомо, що до такої ініціативи доєдналося 18 країн.

В Люксембурзі вирішили приєднатися до чеської ініціативи із закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів для України. Про це заявила міністр оборони країни Юріко Бакес, передає пресслужба Міністерства оборони Люксембургу.

"Це буде частиною наших спільних зусиль, спрямованих на надання Україні вкрай необхідних можливостей у боротьбі з російським агресором", - зазначила Бакес.

Що відомо про ініціативу Чехії з передачі боєприпасів для ЗСУ

В кінці лютого президент Чехії Петр Павел заявив, що 15 країн хочуть приєднатися до ініціативи щодо закупівлі снарядів для України.

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"Чеська ініціатива має велику підтримку з боку низки країн. Це дуже сильний сигнал, надісланий Росії", - запевнив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала.

Вже 7 березня Петр Павел повідомив, що Чехії вдалося зібрати всю суму для закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України. За його словами, в такій іціціативі взяло участь 18 країн.

"Станом на сьогоднішній ранок (четвер, 7 березня - УНІАН) ми зібрали загальну суму для закупівлі всіх боєприпасів, тобто 800 000 одиниць", - наголосив президент Чехії.

Своєю чергою військовий експерт Олексій Гетьман заявив, що завдяки 800 тисячам боєприпасів, які передадуть Україні партнери, ЗСУ вдасться вирівняти ситуацію з ворожою артилерією на фронті.

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