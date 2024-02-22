Наразі союзники мають три способи надання допомоги Україні.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни-члени Альянсу закуповують боєприпаси у "близьких партнерів"в Азії, що дозволяє їм поповнювати власні запаси та брати з них допомогу для України.

В інтерв'ю "Суспільному" він прокоментував слова чеського президента Петра Павела, який знайшов 800 тисяч боєприпасів. Ці снаряди можна відправити в Україну протягом тижнів у разі наявного фінансування.

"Ми бачили, що партнери НАТО експортували боєприпаси безпосередньо до НАТО та країн-союзників НАТО – і це допомогло цим союзникам підтримати Україну. Звісно, через те, що ми купуємо в таких країнах (я не буду їх згадувати, але це близькі партнери НАТО в Азії), союзники з НАТО можуть потім поповнити свої запаси, і це дозволяє їм продовжувати брати допомогу зі своїх запасів, щоб підтримувати Україну. Отже, це теж важливо", – зазначив Столтенберг.

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За словами генсека, зараз союзники з НАТО можуть надати підтримку Україні трьома способами:

вичерпати свої запаси;

імпортувати від третіх сторін, а потім доставляти більше в Україну;

нарощувати власне виробництво.

Він додав, що всі три варіанти активно використовуються партнерами, щоб гарантувати, що вони можуть продовжувати надавати "значну військову підтримку Україні".

Закупівля боєприпасів для України

17 лютого президент Павел повідомив, що Чехія знайшла за кордоном джерела сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які вона могла б доставити в Україну за лічені тижні, якщо заручиться фінансуванням з партнерами в США, Німеччині, Швеції та інших країнах

Високий представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель 20 лютого заявив, що країни-члени Європейського Союзу можуть закуповувати боєприпаси для України поза межами блоку.

Як писав УНІАН, у Нідерландах також вважають, що потрібно використовувати всі можливі варіанти для забезпечення України військовою допомогою.

21 лютого поінформував, що Канада дала сигнал, що готова підтримати ініціативу Чехії терміново доставити в Україну десятки тисяч артилерійських снарядів з різних країн.

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