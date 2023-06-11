Російські атаки були спрямовані на прифронтові зони у Харківській та Сумській областях.

Цієї ночі російські окупанти атакували "шахедами" прифронтові зони у Харківській та Сумській областях. Протиповітряна оборона збила шість ворожих дронів.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, окупанти продовжують атакувати Україну ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131". Зокрема, уночі 11 червня атаковано прифронтові зони у Харківській та Сумській областях.

"За попередніми даними, в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" протиповітряною обороною знищено шість іранських ударних дронів", - йдеться у повідомленні.

Росія продовжує атакувати Україну іранськими дронами

Іран продовжує постачати Росії безпілотники "Shahed-136/131", якими окупанти атакують зокрема й мирні українські міста.

Так, в ніч на 10 червня ворог здійснив чергову атаку ракетами та дронами, під час якої випустив по Україні вісім ракет різних типів та 35 "шахедів". Протиповітряна оборона збила дві крилаті ракети та 20 безпілотників.

Водночас, в Одесі уламки одного з дронів впали на багатоповерхівку. Окрім завданих ударом пошкоджень, в одній з квартир виникла пожежа. Згодом стало відомо про загибель трьох цивільних та поранення понад 20 осіб.

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