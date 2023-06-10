За даними Повітряних сил, всі вони були випущені з району східного узбережжя Азовського моря.

Уночі 10 червня ворог завдав удару по одному з оперативних аеродромів на Полтавщині балістичними та крилатими ракетами типу "Іскандер", а також ударними БпЛА іранського виробництва.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ. "Також атаковано Одеську та Харківську область крилатими ракетами наземного базування та ударними дронами відповідно", - додали у Повітряних силах.

Зазначається, що усього по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах з північного та південного напрямків випущено 8 ракет наземного базування різних типів та 35 ударних БпЛА іранського виробництва Shahed-136/131 – з району східного узбережжя Азовського моря.

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"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил в зонах відповідальності повітряних командувань "Схід", "Центр" та "Південь", у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони України, знищено дві крилаті ракети (тип уточнюється) та 20 ударних дронів Shahed-136/131", - уточнюється у повідомленні.

Також за минулу добу, 9 червня, протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 12 ворожих БпЛА оперативно-тактичного рівня ("Орлан-10", Zala, Supercam).

Нічна атака окупантів

Сьогодні вночі в Одесі пролунали вибухи. В ОК "Південь" повідомили про повітряний бій, внаслідок якого ліквідовано всі дрони-камікадзе окупантів.

Уламки одного з дронів упали на багатоповерхівку. Там виникла пожежа площею 50 кв. м. Пізніше ставло відомо, що загинули троє цивільних, понад 10 осіб постраждали.

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