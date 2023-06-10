В результаті атаки дронів від вибухової хвилі постраждало 290 квартир у 11 будинках.

В Одесі оголошено траур через загибель людей через ворожий удар по місту. Загалом загинуло троє людей, а десятки отримали поранення

Як повідомила прес-служба мерії, через трагедію, яка сталася вночі, 11 червня в місті оголошено днем жалоби. У зв'язку з цим на будівлях виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій Одеської міської ради буде приспущено Державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.

Підприємствам, установам, організаціям міста незалежно від форми власності рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Відповідне розпорядження сьогодні підписав міський голова Геннадій Труханов.

"Крім житлових будинків і квартир цивільного населення, постраждали наші школи і садочки. Сотні вибитих вікон, через які ще вчора виглядали дитячі очі. Скло і уламки там, де вдень вони грають, парти засипані пилом і штукатуркою…", - прокоментувала трагедію директор муніципального департаменту освіти та науки Олена Буйневіч у Facebook.

Чиновниця акцентує, що зараз освітяни разом з батьками дітей прибирають, миють та намагаються укрити пошкоджені будівлі до того, поки не привезуть нові вікна.

Також прес-служба мерії повідомляє, що в результаті атаки дронів від вибухової хвилі постраждало 290 квартир у 11 будинках.

"Сьогодні впродовж дня комунальні служби ліквідовували наслідки: знімали аварійні фасадні елементи, віконні рами, прибирали скло, аварійні дерева, затягували вікна плівкою, вивозили мусор. До робот було залучено 15 одиниць техніки та більше 100 співробітників", - розповіли у міській раді.

Також силами комунального підприємства "Міськсвітло" вже відновлено вуличне освітлення, але ще ряд опор потребують заміни. Робітники "Міськзелентреста" прибрали 15 аварійних дерев, знівечених через удар по місту російських окупантів.

"Співробітники муніципальної служби працювали на фасадах, знімаючи зруйновані вікна, рами, решітки балконів. Загалом вивезено 230 тонн зруйнованих елементів", - додають у прес-службі.

У свою чергу голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в ефірі телемарафону повідомив, що на Одещині цієї ночі повітряна тривога лунала чотири рази, тому що ворог атакував двома хвилями.

"В першу хвилю ворог атакував вісьма дронами, вони всі були знищені. Наступна хвиля –крилаті ракети, дві ракети було знищено", - нагадав Кіпер.

З його словами, ударною хвилею від однієї з ракет, були пошкоджені приватні будинків в Білгород-Дністровському районі.

"Що стосується вибуху, який пролунав в селі Чабанське у Білгород-Дністровському районі. Ударною хвилею ракети, яка влучила в узбережжя було пошкоджено 39 будинків, з них дев’ять - це приватні будинки, які взагалі не підлягають відновленню. Щодо 30 будинків на даний час працюють служби щодо фіксування необхідності тих чи інших засобів для найскорішого відновлення. На сьогодні, за попередніми даними близько 7 мільйонів гривень потрібно для того, щоб забезпечити мінімальну можливість для проживання", - акцентував Кіпер.

При цьому він нагадав, що в Одесі внаслідок російського удару троє людей загинули. Крім того, 25 цивільних осіб отримали поранення, в тому числі троє дітей.

"Двоє дітей в середньому стані важкості. Одна дитина перебуває на даний час у відділенні нейрохірургії. Серед дорослих також є двоє в тяжкому стані, а інші середні та легкі", - сказав Кіпер.

Також він проінформував одеситів щодо стану води у Чорному морі після підриву Каховської ГЕС, через що хвиля знесла скотомогильники та кладовища.

"Ми бачимо сьогодні по показникам вдвічі збільшено опріснення води, також виявляють наші екологи нафтопродукти. Але критичної ситуації немає. Проби, які були відібрані 6 та 7 червня, холери не виявлено. Проби, які відібрано 8 - 9 червня та сьогодні, ще перебувають на дослідженні. Моніторинг води постійно ведеться. Тобто, на даний час ми не бачимо нічого такого критичного",- акцентував Кіпер.

Удар росіян по Одесі та області в ніч на 10 червня - головні новини

В ніч на 10 червня російські військові завдали масований удар по Одесі та Одеській області. Зокрема, місто було атаковано дронами-камікадзе, в результаті сталася пожежа в житловій багатоповерхівки, ще декілька висоток, школи, садочки та автомобілі громадян, які були припарковані в цьому районі, значно пошкоджені.

Загинуло троє людей, серед них – жінка, яка, рятуючись від окупантів, приїхала із Херсона. За деякими даними, ще двоє загиблі - переселенці з Бахмута. Множинні поранення отримали ще 25 людей, серед яких – двоє дiтей та вагітна жінка.

Також ворог завдав ракетний удар по селищу у Білгород-Дністровському районі, де постраждало шестеро людей, серед яких також двоє дітей. Там вщент зруйновано сім приватних будинків та 15 пошкоджено.

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