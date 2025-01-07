Вони мають успіхи на півночі Курського виступу.

Військове командування РФ вперше задіяло на території Курської області змішані групи, які складаються з російських та корейських штурмовиків.

Як повідомляє у своєму Telegram-каналі лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс", завдяки цьому останніми днями російські війська мають просування на півночі Курського виступу. Крім того, у солдатів КНДР вже є зв'язок - раніше їм не видавали рації:

"Пацани відмічають, що в таких групах в корейців є такий собі "заводіло", який бігає з колокольчіком, волає щось корейською і намагається збирати їх докупи. Видно до кінця не зрозуміли, навіщо їм дали "радєйки".

Бої в Курській області

Нагадаємо, днями стало відомо відновлення українських наступальних операцій на Курщині. За даними американського Інституту вивчення війни, Сили оборони прорвалися на трьох напрямках.

Відео дня

Сьогодні в Генеральному штабі ЗСУ відзвітували про високоточний удар по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти Збройних сил РФ в Курській області.

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