Цього разу поцілили по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти ЗС РФ у районі населеного пункту Біла.

Збройні Сили України 7 січня 2025 року завдали високоточного удару по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти збройних сил російської федерації у районі населеного пункту Біла (Курська область). Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що такі вогневі ураження є невід’ємною частиною бойових операцій підрозділів Сил оборони України, які ведуть бойові дії на території Російської Федерації.

"Збройні Сили України будуть використовувати усі доступні засоби для знищення збройних формувань Російської Федерації, які загрожують безпеці громадян України", - наголосили у Генштабі.

Відео дня

Наступ ЗСУ на Курщині - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 5 січня стало відомо, що українська армія знов пішла у наступ у Курській області Росії та одразу на кількох ділянках.

Перед початком активізації ЗСУ на Курщині стало відомо про ураження в Курській області РФ пункту управління 810-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти у місті Льгов. Як повідомлялось, ворог зазнав втрат серед офіцерського складу.

Також нещодавно ЗСУ вдарили по командному пункту російської армії у Мар’їному Курської області.

На цей час відомо, що внаслідок ударів ЗСУ знищено зокрема двох російських підполковників - Валерія Терещенка та Павла Малєцького.

Операція ЗСУ на Курщині вже відтягнула з фронту в Україні 140-150 тисяч російських військових, каже співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.

Вас також можуть зацікавити новини: