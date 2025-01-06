Ті, хто виживатиме, за словами Тимочка, будуть їхати в Північну Корею та готувати вже свої підрозділи.

Північнокорейці готуються до масштабної війни та будуть нарощувати свою присутність в Росії, але це не для її захисту. Про це сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України Іван Тимочко в ефірі "Суспільного".

"Самі північнокорейці вважають цю війну як таку, що визвольна від західного імперіалізму. У них є віра в те, що вони в майбутньому понесуть ідеї комунізму, соціалізму, свою ідеологію на весь світ", - сказав він.

На думку Тимочка, північнокорейці готуються до масштабної війни.

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"Де вони будуть задіяні? Точно ми знаємо - як союзники Росії. А це означає, що 10 тисяч підготовлених вояків для масштабної операції - мало. Я абсолютно погоджуюсь зі словами президента (щодо того, що КНДР може направити на війну ще 30-40 тис. солдатів, а можливо і 500 тис.). За раз їх точно не приведуть, бо це буде проблема для Росії. Їх будуть системно заводити, в Росії обкатувати", - сказав Тимочко.

Ті, хто виживатиме, за його словами, будуть їхати в Північну Корею та готувати вже свої підрозділи в сучасних умовах ведення бойових дій. Тимочко вважає:

"Інші - будуть здобувати, і такий кругообіг буде формуватися. На даному етапі вони почнуть це робити на рівні з'єднань, бригад, потім - дивізій, потім - якихось оперативних корпусів і так далі. Тобто, ми розуміємо, що вони точно будуть нарощувати свою присутність в Росії. Але це більше не про захист Росії, це - про підготовку наступальної агресивної війни проти навіть сусідів Північної Кореї, в її регіоні".

Військові КНДР у війні - останні новини

ЯК повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея відправила на війну проти України 12 тис. військових, з них на сьогоднішній день 3800 вбито або поранено.

Він зазначив, що ця країна може направити на війну ще 30-40 тис. солдатів. При цьому президент підкреслив, що Європа подібного зробити не може.

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