Зазначається, що мова може йти навіть про західні винищувачі.

Західні союзники України вивчають, як забезпечити її "вирішальною перевагою" перед армією російського президента Володимира Путіна, щоб припинити війну.

Як повідомляє видання Standard, західні офіційні особи припустили, що в кінцевому підсумку Україна може отримати від партнерів навіть сучасні винищувачі. Також чиновники припустили можливість передачі Києву обладнання для "попередження" нових російських військових стратегій, а не просто реагування на атаки, наприклад, на ключові об'єкти інфраструктури.

Західні партнери розглядають "траєкторію" війни, яка триває вже 10-й місяць, і намагаються вирішити, "що потрібно зробити, щоб дати Україні вирішальну перевагу, не переходячи в наступ на Росію", пояснили офіційні особи.

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"Це складне питання, але на нього починають звертати увагу, тому що альтернатива, яка полягає в тому, щоб залишити все як є, теж не приваблива", - пояснили джерела видання.

При цьому вони уточнили, що українські союзники ще не прийшли до будь-яких рішень, але питання розглядається дуже серйозно.

Відповідаючи на питання, чи можуть бути поставлені Україні сучасні винищувачі для заміни літаків МіГ-29, одне з джерел сказало: "Це знаходиться в полі зору, і все це є частиною діалогу з українцями. Якщо війна триватиме таким же чином, я думаю, про це буде розмова. Але я б не прогнозував, які рішення можуть бути прийняті".

Він додав, що багато що залежить від характеру російських атак і від того, на яких напрямках українці хочуть застосувати їх. Однак офіційні особи підкреслили, що підтримка буде обмежена, щоб уникнути розпалювання більш широкого конфлікту з режимом Путіна.

Озброєння для України

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, західні партнери предсоатвили багато різного озброєння ЗСУ. Так, в останні кілька днів з'явилася інформація, що Пентагон готовий поставити Україні ракетну систему Patriot, найсучасніший засіб протиповітряної оборони США.

На сьогоднішній день США надали Україні допомогу у сфері безпеки на суму близько $20 млрд.також серед найбільших донорів - Великобританія і Німеччина.

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