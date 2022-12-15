Західні союзники України вивчають, як забезпечити її "вирішальною перевагою" перед армією російського президента Володимира Путіна, щоб припинити війну.
Як повідомляє видання Standard, західні офіційні особи припустили, що в кінцевому підсумку Україна може отримати від партнерів навіть сучасні винищувачі. Також чиновники припустили можливість передачі Києву обладнання для "попередження" нових російських військових стратегій, а не просто реагування на атаки, наприклад, на ключові об'єкти інфраструктури.
Західні партнери розглядають "траєкторію" війни, яка триває вже 10-й місяць, і намагаються вирішити, "що потрібно зробити, щоб дати Україні вирішальну перевагу, не переходячи в наступ на Росію", пояснили офіційні особи.
"Це складне питання, але на нього починають звертати увагу, тому що альтернатива, яка полягає в тому, щоб залишити все як є, теж не приваблива", - пояснили джерела видання.
При цьому вони уточнили, що українські союзники ще не прийшли до будь-яких рішень, але питання розглядається дуже серйозно.
Відповідаючи на питання, чи можуть бути поставлені Україні сучасні винищувачі для заміни літаків МіГ-29, одне з джерел сказало: "Це знаходиться в полі зору, і все це є частиною діалогу з українцями. Якщо війна триватиме таким же чином, я думаю, про це буде розмова. Але я б не прогнозував, які рішення можуть бути прийняті".
Він додав, що багато що залежить від характеру російських атак і від того, на яких напрямках українці хочуть застосувати їх. Однак офіційні особи підкреслили, що підтримка буде обмежена, щоб уникнути розпалювання більш широкого конфлікту з режимом Путіна.
Озброєння для України
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, західні партнери предсоатвили багато різного озброєння ЗСУ. Так, в останні кілька днів з'явилася інформація, що Пентагон готовий поставити Україні ракетну систему Patriot, найсучасніший засіб протиповітряної оборони США.
На сьогоднішній день США надали Україні допомогу у сфері безпеки на суму близько $20 млрд.також серед найбільших донорів - Великобританія і Німеччина.