Джон Кірбі зазначив, що США готують нові пакет допомоги.

У Білому домі прокоментували інформацію про можливу передачу систем протиповітряної оборони Patriot Україна. Вашингтон готує ще один пакет допомоги для ЗСУ.

"Я не можу підтвердити повідомлення преси про постачання Patriot в Україну. Ми завжди прозорі щодо пакетів зі зброєю, які ми відправили і відправимо до Києва", - заявив координатор зі стратегічних комунікацій в Раді нацбезу при Білому домі Джон Кірбі, відповідаючи на питання про включення систем ППО в новий пакет військової допомоги.

При цьому він вказав, що Вашингтон все ж готує ще один пакет допомоги, в якому перевагу віддали системам ППО.

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Передача Україні систем Patriot - що відомо

13 Грудня з'явиалсь інформація, що Білий дім фіналізує підготовку до відправки Україні американських ЗРК Patriot. Очікується, що після узгодження плану Пентагоном і Білим домом ЗРК будуть доставлені в найкоротші терміни.

Пізніше кореспондент видання Голос Америки Карлі Бабб заявив, що йому нібито у Пентагоні підтвердили передачу систем Patriot Києву. За його даними, про це рішення можуть оголосити вже на цьому тижні.

Варто зазначити, що Україна неодноразово закликала союзнков передати ЗСУ далекобійні Patriot, щоб мінімізувати втрати від повітряних масованих ударів російських окупантів.

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