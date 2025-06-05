Україна вдарила по російських авіабазах, використовуючи дешеві вибухонебезпечні безпілотники і це має глобальні наслідки.

Зміна парадигми, яку показала Україна під час атаки на основні російські авіабази, стосується не тільки безпілотників, а й повного краху традиційного оборонного мислення.

Про це виданню Axios сказав генеральний директор Dedrone by Axon Адітья Девараконда. "Зміна парадигми, яку ми спостерігаємо, стосується не тільки безпілотників, а й фундаментального краху традиційного оборонного та охоронного мислення", - наголосив він.

На думку Девараконди, справжня проблема полягає не тільки у виявленні подібних загроз - вона полягає у визнанні того, що тепер ми працюємо в середовищі, де зловмисники можуть витратити сотні доларів на те, щоб знищити обладнання вартістю в мільярди доларів.

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Як зазначив оглядач видання Колін Демарест, Україна вдарила по російських авіабазах, використовуючи дешеві вибухонебезпечні безпілотники, і це має глобальні наслідки. Він акцентував, що поширення недорогих безпілотників робить військові активи всюди, зокрема й у США, більш уразливими.

Крім дешевизни застосованих безпілотників, Демарест також зазначив, що тепер майже все перебуває в зоні досяжності.

"Якщо українські оперативники можуть залишатися непоміченими протягом місяців і підкрадатися так близько до російських авіабаз, будучи озброєними, те ж саме може зробити і Китай", - попередив оглядач.

Він зазначив, що українська операція "Павутина" стала справжнім уроком і про неї обов'язково згадуватимуть світові військові чиновники.

Операція України була "дуже вражаючою з точки зору військової науки. Це справді розширює межі того, що ми вважаємо можливим", - сказав аналітик Інституту з вивчення війни та керівник групи з Росії Джордж Баррос:

Ніхто не думав, що безпілотники FPV, виготовлені з 3D-друкованого вуглецевого волокна і китайських компонентів, можуть бути використані для знищення, як повідомляється, третини російського парку Ту-95".

Операція "Павутина"

1 червня Україна вдарила по 4 основних аеродромах росіян, вразивши десятки їхніх бомбардувальників. Через деякий час стало відомо, що різних пошкоджень зазнав 41 літак.

А вчора стало відомо, що росіяни маскують серйозні втрати після операції "Павутина". Таким чином, РФ хоче применшити масштаби ураження стратегічної авіації.

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