Зміна парадигми, яку показала Україна під час атаки на основні російські авіабази, стосується не тільки безпілотників, а й повного краху традиційного оборонного мислення.
Про це виданню Axios сказав генеральний директор Dedrone by Axon Адітья Девараконда. "Зміна парадигми, яку ми спостерігаємо, стосується не тільки безпілотників, а й фундаментального краху традиційного оборонного та охоронного мислення", - наголосив він.
На думку Девараконди, справжня проблема полягає не тільки у виявленні подібних загроз - вона полягає у визнанні того, що тепер ми працюємо в середовищі, де зловмисники можуть витратити сотні доларів на те, щоб знищити обладнання вартістю в мільярди доларів.
Як зазначив оглядач видання Колін Демарест, Україна вдарила по російських авіабазах, використовуючи дешеві вибухонебезпечні безпілотники, і це має глобальні наслідки. Він акцентував, що поширення недорогих безпілотників робить військові активи всюди, зокрема й у США, більш уразливими.
Крім дешевизни застосованих безпілотників, Демарест також зазначив, що тепер майже все перебуває в зоні досяжності.
"Якщо українські оперативники можуть залишатися непоміченими протягом місяців і підкрадатися так близько до російських авіабаз, будучи озброєними, те ж саме може зробити і Китай", - попередив оглядач.
Він зазначив, що українська операція "Павутина" стала справжнім уроком і про неї обов'язково згадуватимуть світові військові чиновники.
Операція України була "дуже вражаючою з точки зору військової науки. Це справді розширює межі того, що ми вважаємо можливим", - сказав аналітик Інституту з вивчення війни та керівник групи з Росії Джордж Баррос:
Ніхто не думав, що безпілотники FPV, виготовлені з 3D-друкованого вуглецевого волокна і китайських компонентів, можуть бути використані для знищення, як повідомляється, третини російського парку Ту-95".
Операція "Павутина"
1 червня Україна вдарила по 4 основних аеродромах росіян, вразивши десятки їхніх бомбардувальників. Через деякий час стало відомо, що різних пошкоджень зазнав 41 літак.
А вчора стало відомо, що росіяни маскують серйозні втрати після операції "Павутина". Таким чином, РФ хоче применшити масштаби ураження стратегічної авіації.