Це буде четвертий транш військової допомоги Україні відтоді, як наприкінці минулого місяця Конгрес ухвалив законопроєкт про іноземну допомогу Україні.

Сполучені Штати Америки готують пакет військової допомоги для України на майже 300 млн доларів і його планують виділити завтра. Про це повідомляє AP News.

Зазначається, що Київ щосили намагається стримати наступ російських військ у Харківській області, кажуть два американські чиновники.

Це буде четвертий транш військової допомоги Україні з того часу, як наприкінці минулого місяця Конгрес ухвалив давно відкладений законопроект про іноземну допомогу. Адміністрація Байдена пообіцяла забезпечити регулярне постачання зброї і якнайшвидше доставляти її на передову.

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За словами двох американських чиновників, до пакету входять високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), а також затребувані артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм. Вони говорили на умовах анонімності, щоб надати детальну інформацію про пакет допомоги до публічного оголошення.

Допомога Україні від США - деталі

Це слідує за щомісячними зборами у понеділок близько 50 керівників оборонних відомств з Європи та інших країн, які регулярно зустрічаються, щоб координувати надання більшої військової допомоги Україні. На останній зустрічі Міністр оборони Ллойд Остін заявив, що Україна переживає "момент виклику" через новий напад Росії на Харківщині. Він пообіцяв продовжувати постачання зброї "тиждень за тижнем".

За місяць відтоді, як президент Джо Байден підписав пакет іноземної допомоги на суму 95 мільярдів доларів, який включав близько 61 мільярда доларів для України, США оголосили та почали відправляти майже 1,7 мільярда доларів у вигляді зброї, вилученої із запасів Пентагону.

Також оголошено про виділення 6 мільярдів доларів у рамках Ініціативи щодо сприяння безпеці України. Це забезпечує довгострокові контракти з оборонною промисловістю і означає, що доставка зброї може тривати багато місяців чи років.

Завдяки цьому останньому пакету США вже надали Україні військову допомогу на суму майже 51 мільярд доларів після російського вторгнення у лютому 2022 року.

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