Сили спеціальних операцій знищили на Донецькому напрямку ворожий радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби 1Л220 "Зоопарк-2".
Як повідомляє командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України у Facebook, оператори ССО продовжують полювання на "жирні" цілі ворога.
"На Донецькому напрямку під час ведення аеророзвідки підрозділ Сил спеціальних операцій виявив та переслідував радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби 1Л220 "Зоопарк-2", який постійно змінював позицію", - йдеться у повідомленні.
Після передачі координат розміщення контрбатарейного комплексу одним з підрозділів Сил оборони було завдано вогневого ураження.
"В результаті парк знищеної техніки противника поповнився ще на одну одиницю", - розповіли в командуванні.
Знищена техніка окупантів - останні новини
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