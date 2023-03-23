Виявлений аеророзвідкою радіолокаційний комплекс постійно змінював позицію.

Сили спеціальних операцій знищили на Донецькому напрямку ворожий радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби 1Л220 "Зоопарк-2".

Як повідомляє командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України у Facebook, оператори ССО продовжують полювання на "жирні" цілі ворога.

"На Донецькому напрямку під час ведення аеророзвідки підрозділ Сил спеціальних операцій виявив та переслідував радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби 1Л220 "Зоопарк-2", який постійно змінював позицію", - йдеться у повідомленні.

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Після передачі координат розміщення контрбатарейного комплексу одним з підрозділів Сил оборони було завдано вогневого ураження.

"В результаті парк знищеної техніки противника поповнився ще на одну одиницю", - розповіли в командуванні.

Знищена техніка окупантів - останні новини

Нещодавно протягом доби українські військові знищили два ворожих зенітно-ракетних комплекси (ЗРК) та вдарили по районах скупчення окупантів.

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого 2022 року орієнтовно склали близько 168 тисяч 150 осіб. Також РФ втратила величезну кількість техніки.

Військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що у підрозділів російських окупаційних військ відзначається нестача техніки згідно штатної комплектації.

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